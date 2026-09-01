Çin'de teslim edilen altı koltuklu Tesla Model Y L'de arka süspansiyon çökme şikayetleri artıyor
Çin'de Tesla Model Y L sahipleri, araçlarının arka süspansiyonunun zamanla çöktüğünü belirtiyor. Bazı araçlarda yay değişimi yapıldıktan sonra bile sorunun yeniden ortaya çıktığı ifade edilirken, Tesla'nın Çin'de ürettiği altı koltuklu bu modelde yaşanan sorun araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.
Çin'de Tesla Model Y L sahipleri, arka süspansiyonun zamanla çöktüğünü belirtiyor.
Bazı araçlarda yay değişimi yapıldıktan sonra bile sorunun yeniden ortaya çıktığı ifade ediliyor. Tesla'nın Çin'de ürettiği altı koltuklu Model Y L'de yaşanan bu sorun, araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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