Çin\'den Maglev Tren Rekoru: 800 km/saat!

Çin'de deneysel bir manyetik levitasyon (maglev) treni, hızlanma alanında kendi dünya rekorunu kırarak yaklaşık 5,3 saniyede 0'dan saatte 800 kilometre hıza ulaştı. Test, Hubei eyaletindeki Donghu Laboratuvarı'nda 1 kilometrelik test pistinde gerçekleştirildi.

Maglev trenleri, tüm treni rayların üzerinde hafifçe yükseltmek için manyetik kuvvet kullanır ve sürtünmeyi ortadan kaldırır; rayların etrafındaki bobinlerin ürettiği manyetik dalga aracı ileri iter. Çinli araştırmacılar, trenin yalnızca aşırı hızlara ulaşmakla kalmayıp aynı zamanda fren sistemiyle kontrollü bir şekilde durabildiğini de gösterdi. Tren, 800 km/saat hıza ulaştıktan sonra yaklaşık 200 metre mesafede düzgün bir şekilde durdu.

Bu, aynı trenin altı ay içinde kısa mesafe maglev hızlanmasında dünya rekorunu üçüncü kez kırması oldu. 1,1 tonluk tren ilk olarak Haziran 2025'te test edildi ve yedi saniyede yaklaşık 650 km/saat hıza ulaşarak dünya rekoru kırmıştı. Ardından gelen testlerde rekor, yaklaşık 700 km/saat ve 798 km/saat hızlanmalarla geliştirildi.

Deneme sürüşlerinde yüksek güçte enerji iletimi, elektromanyetik itki, yüksek hızlı levitasyon kontrolü ve acil frenleme gibi kritik teknolojiler sınırlarına kadar zorlandı. Halihazırda Çin ve Japonya'da işletilen maglev trenleri saatte yaklaşık 320 kilometre hızla çalışıyor. Dünyanın en hızlı ticari maglev treni olan Çin'deki Fuxing demiryolu ise saatte 350 kilometre azami hıza ulaşıyor.

Çin Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da ultra yüksek hızlı maglev trenleri geliştiriyor; testlerinden biri sadece iki saniyede saatte 697 kilometre hızlanma elde etti. Teknoloji şu an insan taşımak için tasarlanmamış olsa da, araştırmacılar temel prensiplerin sonunda roket ve savaş uçağı fırlatma sistemlerine yol açacağını umuyor. Çinli bilim insanları ayrıca düşük basınçlı veya vakum tüplerinde çalışan benzer ultra yüksek hızlı maglev teknolojisi geliştiriyor. Ancak bunlar da altyapı maliyetleri, yolcu güvenliği ve uzun mesafelerde hassas hizalama gerektiren rayların inşası gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya.