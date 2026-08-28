Çin, Gömme Kapı Kolları Nedeniyle 4,3 Milyon Aracı Geri Çağırdı

Otomotiv dünyasında aerodinamik avantaj sağlayan gömme kapı kolları, Çin'de büyük bir güvenlik sorununa dönüştü. Çin yönetimi, elektrik sisteminin çökmesi durumunda yolcuların mahsur kalma riskine karşı Tesla ve sekiz diğer üreticiyi kapsayan 4,3 milyon aracı geri çağırdı. Bu, Çin tarihinin en büyük koordineli geri çağırma operasyonu.

Avrupa ise bu konuda adım atmıyor. Hollanda Karayolu Taşımacılığı Dairesi (RDW), gömme kapı kollarının tek başına risk oluşturmadığını, acil durum mekanizmasının çalışması halinde tasarımın onaylanabileceğini belirtti. RDW, durumu yakından takip ettiklerini ancak resmi bir soruşturma açılmadığını söyledi. Öte yandan Çin, 1 Ocak 2027'den itibaren satılacak yeni araçlarda tamamen gizli veya gömme kapı kollarını yasaklayacak. Bu tarihten sonra araçlarda mekanik kapı kolları bulunması ve acil tahliye mekanizmalarını gösteren etiketlerin yer alması zorunlu olacak.