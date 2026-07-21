Çin Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı

Çin otomotiv sektörü 2026'nın ilk yarısında büyümesini sürdürdü. Ülkenin otomobil üreticileri birliği CAAM verilerine göre otomobil ihracatı ocak-haziran döneminde 5,096 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,3 arttı. İlk altı ayda 5 milyon sınırının aşılmasıyla sektör, yıl sonunda 10 milyon araç ihracatı seviyesini yakalamaya hazırlanıyor. Bu hedef, 2023'te yapılan değerlendirmelerde 2030 yılı için öngörülmüştü, ancak mevcut veriler bu hedefe 4 yıl önce ulaşılabileceğini gösteriyor. Yılın başında jeopolitik gelişmeler ve ticaret gerilimleri nedeniyle ihracat artışının yavaşlayabileceği tahmin edilmesine rağmen ilk yarı sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Çinli büyük üreticilerin satışları içerisinde ihracatın payı giderek artıyor. CAAM verilerine göre Geely satışlarının yüzde 33,3'ünü, SAIC yüzde 34,6'sını, BYD ise yüzde 43,7'sini ihracat pazarlarında gerçekleştirdi. Bu oranlar geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 18,9, 12,7 ve 14,4 puan arttı. Chery ise ilk yarıda toplam 1,357 milyon araç satarken bunun 939 binini yurt dışına gönderdi, böylece satışlarının yaklaşık yüzde 70'i ihracattan geldi.

Çin'in otomotiv ihracatının önündeki en büyük engel ticaret politikaları. Özellikle gümrük vergileri, yerel üretim şartları ve yatırım zorunlulukları şirketlerin planlarını etkiliyor. Türkiye'de ODMD verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde Çin menşeli otomobil satışları 15 bin adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 geriledi. Türkiye'nin uyguladığı ek gümrük vergileri süreç içinde birkaç kez değişti. BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli fabrika ve Ar-Ge merkezi kuracağını açıklamış ancak yatırımı askıya almasıyla teşvikler kesilmişti. AB de standart %10 ek gümrük vergiye ek olarak markaya özel cezai vergiler getirerek yüzde 17 ile yüzde 35,3 arasında ek yük uyguluyor.