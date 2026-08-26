Çinli Otomotiv Devleri Avrupa'yı Sarsıyor
Japon ve Güney Koreli üreticiler, Çinli rakiplerin büyümesi karşısında strateji değiştiriyor.
Çinli otomotiv devlerinin Avrupa pazarındaki agresif büyümesi, Japon ve Güney Koreli üreticileri harekete geçirdi.
Nissan ve Honda gibi Japon üreticiler, karlılığı daha yüksek farklı bölgelere yatırımlarını kaydırırken, Güney Koreli Hyundai de benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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