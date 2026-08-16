Dijital Denetim: 434 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Dijital Denetim: 434 Bin TL Ceza

Dijital Denetim: 434 Bin TL Ceza
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Ticaret Bakanlığı, dijital denetimle mevzuata aykırı davranan şirkete 434 bin 860 TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamdaki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Konut ve araç satışı üzerine faaliyet gösteren bir internet sitesindeki ilanlar incelendi ve mevzuata aykırı davranan şirkete idari para cezası kesildi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde iş yeri adres değişikliğini bildirmeme, taşıt teslim belgesi düzenlememe, haksız ticari uygulama, 6 ay 6 bin kilometre kuralını ihlal ve fiyat şişirme gibi çeşitli ihlaller tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda şirkete toplam 434 bin 860 TL ceza uygulandı.

Bakanlık, hem sahadaki hem de dijital platformlardaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve tüketici mağduriyetine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dijital Denetim: 434 Bin TL Ceza - Son Dakika

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