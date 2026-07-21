İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kilometreli ve hasarlı araçların sayaçlarını düşürüp sahte eksper raporları düzenleyerek 47 kişiyi dolandıran suç örgütüne yönelik 21 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, araçların geçmişini silerek hasarsız gibi satışa çıkardı. Dolandırıcılıkla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Otomobil › Dolandırıcılık Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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