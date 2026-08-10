Dongfeng Z9 Türkiye Pazarında

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Dongfeng, pick-up modeli Z9 ile Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Marcar Otomotiv distribütörlüğünde ülkeye gelecek olan Z9, Renault-Nissan ortaklığıyla geliştirilen 2.3 litrelik dizel motorla donatılacak. Bu motorun, Türkiye'de uzun süredir bilinen bir motor ailesinin güncellenmiş versiyonu olması, servis ve yedek parça ekosisteminin uyumunu kolaylaştıracak.

Dongfeng Z9, Türkiye'de hem 4x4 hem de 4x2 otomatik versiyonlarıyla satışa sunulacak. Böylece model, bireysel kullanıcıların yanı sıra ticari müşteriler ve filo şirketlerinin ihtiyaçlarına da cevap vermeyi hedefliyor. Dongfeng Türkiye CEO'su Yavuz Çırak, ilk altı ay içinde yaklaşık 20 satış ve 20 servis noktasına ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

Çırak, 'Yalnızca bireysel kullanıcıları değil, ticari kullanıcılar ve filo müşterilerini de hedefliyoruz. Özellikle 4x4 ve 4x2 otomatik versiyonların farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap edeceğine inanıyoruz' dedi. Türkiye'de 2026 ocak-temmuz döneminde toplam 8 bin 932 adet pick-up satışı gerçekleşti. Pick-up modelleri, toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarından yaklaşık yüzde 1.4 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı içindeki payları yüzde 6.6 olarak kaydedildi. Ayrıca, 4x4 pick-up modellerinin ÖTV oranı geçen yıl yapılan düzenlemeyle yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı; 4x2 modellerin ÖTV oranı ise yüzde 4'te kaldı.