Dragonfly Energy\'de Yeni Atama

Dragonfly Energy Holdings Corp., ağır hizmet kamyon pazarındaki ticari varlığını güçlendirmek için Robert Keller'ı Ulusal Filo Satışları Direktörü olarak atadığını duyurdu. Keller, filo operasyonları, ticari araç satışları ve telematik alanında yaklaşık kırk yıllık deneyime sahip. Volvo Trucks North America ve Road Ready Advanced Telematics gibi şirketlerde liderlik ve satış rolleri üstlendi.

Keller, ulusal filo ilişkilerini genişletmeye ve Dragonfly Energy'nin entegre güç sistemlerinin benimsenmesini desteklemeye odaklanacak. Bu teknolojiler, yardımcı güç sağlarken motor rölantide çalışmasını, yakıt tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltmak için tasarlandı. Keller, daha önce kendi Airstream'inde Battle Born Batteries kullandığını ve kalitesine güvendiğini belirtti.