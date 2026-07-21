Elektrikli Araç Fiyatları Reel Olarak Düştü - Son Dakika
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Elektrikli Araç Fiyatları Reel Olarak Düştü

Elektrikli Araç Fiyatları Reel Olarak Düştü
21.07.2026 11:21
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Almanya'da araştırma, elektrikli araç fiyatlarının görünürde artsa da reel olarak düştüğünü gösterdi.

Almanya'da yapılan bir araştırma, elektrikli araç fiyatlarının görünürde artsa da reel olarak düştüğünü gösterdi. ICCT ve Fraunhofer ISI tarafından ADAC verileriyle yapılan çalışmada, ortalama liste fiyatı 2020'de 37.000 euro iken 2025'te 53.000 euroya yükselmiş görünüyor. Ancak bu artış, pazarın lüks segmentlere kaymasından kaynaklanıyor. Aynı segmentteki araçlar kıyaslandığında elektrikli otomobillerin reel olarak %18 ucuzladığı, buna karşın içten yanmalı araçların %2 pahalandığı belirlendi.

Batarya maliyetlerindeki düşüş, ucuzlamanın temel nedeni. kWsa başına fiyat 165-185 eurodan 130-140 euroya geriledi. Üreticiler bu tasarrufu menzil artışı ve Ar-Ge'ye yönlendirdi. Model sayısı 38'den 159'a çıkarken, alt segmentte hâlâ yeterli seçenek yok. Almanya'da yeni teşviklerle birlikte pazarın elektrikliye dönüşü hızlanıyor, ancak giriş seviyesi modellerin eksikliği ana akım haline gelmeyi engelliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli Araç Fiyatları Reel Olarak Düştü - Son Dakika

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