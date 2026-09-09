Elektrikli araç şarjına yasak geldiği iddiaları yetkililerce yalanlandı - Son Dakika
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Elektrikli araç şarjına yasak geldiği iddiaları yetkililerce yalanlandı

Elektrikli araç şarjına yasak geldiği iddiaları yetkililerce yalanlandı
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Ev ve site otoparklarında elektrikli araç şarj etmenin yasaklandığı ve cezalar uygulanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Yeni düzenleme, çok katlı binalarda güvenli kurulum kurallarını belirliyor ve yalnızca izinsiz tesisat müdahalelerini engellemeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada yayılan 'evlerde elektrikli araç şarj etmenin yasaklandığı, mevcut cihazların söküleceği ve fahiş cezalar uygulanacağı' iddiaları yalanlandı. Yetkililer, ev veya site otoparklarında araç şarj edilmesine yönelik herhangi bir kısıtlama ya da yasak bulunmadığını açıkladı.

Düzenlemenin tek amacının; çok katlı binalarda izinsiz ve teknik standartlara aykırı tesisat müdahalelerini engellemek, yangın ve kaza risklerini önleyerek can ve mal güvenliğini korumak olduğu belirtildi. İkiden fazla bağımsız bölümü olan binalarda şarj ünitesi kurulumu, bina yönetiminin bilgisi ve gerekli izinler doğrultusunda onaylı projeye uygun şekilde yapılacak.

Yüksek cezaların ise araç şarj etmekten değil; kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi mevcut mevzuat ihlallerinden kaynaklandığı vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli araç şarjına yasak geldiği iddiaları yetkililerce yalanlandı - Son Dakika

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