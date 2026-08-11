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Elektrikli Araçlarda Rekor Artış

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2026'nın ilk yedi ayında ruhsatlanan araçların %26'sı elektrikli, benzinli araç payı %33'e düştü.

Merkezi İstatistik Ofisi (CSO) verilerine göre, 2026'nın ilk yedi ayında ruhsatlandırılan yeni özel otomobillerin dörtte birinden fazlası elektrikli oldu. Temmuz ayında ruhsatlandırılan elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %82 artarak 3.973'ten 7.216'ya yükseldi. Böylece Ocak-Temmuz döneminde elektrikli araç payı %26'ya ulaştı; 2025'te bu oran %17'ydi.

Temmuz 2026'da toplam yeni özel otomobil ruhsatları geçen yıla göre %2 artarken, ilk kez ruhsatlandırılan ikinci el araç sayısı %28 arttı. İkinci el elektrikli araçların payı ise Ocak-Temmuz döneminde %11 oldu; bu oran 2025'te %4'tü. Plug-in hibrit araçların sayısı ise %5 azaldı.

Benzinli ve dizel otomobillerin toplam payı, 2026'nın ilk yedi ayında %44'ten %33'e geriledi. Yeni özel otomobillerde en popüler marka Toyota olurken, elektrikli araçlarda Volkswagen ID.4 birinciliğini korudu.

CSO Ulaştırma Bölümü İstatistikçisi Damien Lenihan, ilk yedi ayda yeni elektrikli araç ruhsatlarının %57 artarak 26.796'ya ulaştığını, benzinli araç ruhsatlarının %22, dizel araç ruhsatlarının ise %24 düştüğünü açıkladı. Ayrıca, Temmuz'da yeni ticari araç ruhsatları %16 artışla 3.428 oldu; Ocak-Temmuz döneminde ise %12 artışla 22.905'e ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

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