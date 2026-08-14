Elektrikli İconıc-3'ün Üretimi Başladı - Son Dakika
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Elektrikli İconıc-3'ün Üretimi Başladı

Elektrikli İconıc-3\'ün Üretimi Başladı
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Bakan Kacır, Türkiye'de elektrikli araç üretiminin başlangıcını kutladı ve sektördeki ilerlemeleri anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de elektrikli Iconıc-3 araçlarının Türkiye'de seri üretim başlangıç törenine katıldı. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı.

Bakan Kacır, konuşmasında küresel ekonominin kabuk değiştirdiği bir dönemden geçildiğini, uluslararası ticarette maliyet avantajının yerini tedarik güvenliği ve teknoloji yetkinliğinin aldığını söyledi. Gelişmiş ekonomilerin korumacı politikalara yöneldiğini, ancak yıllarca süren sanayisizleştirme sonrası bu kayıpların kolay telafi edilemeyeceğini ifade etti.

Son 23 yılda uygulanan üretim ve yatırım odaklı ekonomi modeli sayesinde ihracatın 36 milyar dolardan 278 milyar dolara, imalat sanayi katma değerinin ise 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Türkiye'nin sanayi üretiminin pandemi öncesine göre yüzde 31 arttığını, Almanya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 5,8, Fransa'da yüzde 3,3 düşüş yaşandığını aktardı. Ayrıca Türkiye'nin, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan bölgede en çeşitli ürün ve pazara sahip ihracatçı olduğunu vurguladı.

Otomotiv sektörüyle ilgili bilgi veren Kacır, üretimin 357 binden 1,5 milyon adede, ihracatın 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükseldiğini; ana sanayide 60 bin, yan sanayide yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Sektörün lojistik, yazılım, demir-çelik ve elektronik gibi birçok alanda üretimi ve yatırımı desteklediğini ifade etti.

Yatırım teşviklerine değinen Bakan, 2002'den itibaren otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının toplam 1,5 trilyon lira yatırım büyüklüğüne ulaşan 3 bin 880 projesine destek sağladıklarını açıkladı. Ayrıca 57 milyar liralık yatırım tutarına sahip 6 projenin Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile uygun finansmana kavuştuğunu, HIT-30 programının mobilite ve batarya üretimi çağrılarıyla stratejik yatırımların desteklendiğini belirtti.

Küresel otomotiv endüstrisinde elektrikli ve otonom araçlara geçişin yaşandığını ifade eden Kacır, Togg'un bu dönüşümde öncü olduğunu söyledi. Togg'u sadece bir otomobil olarak görmediklerini, batarya teknolojilerinden yazılıma, güç elektroniğinden şarj altyapısına kadar bütüncül bir mobilite ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Türkiye'nin Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmaları ile yatırımcılara 1 milyarlık nüfusa engelsiz erişim sunduğunu, ulaştırma ağının son 23 yılda güçlendirildiğini ve yollardaki araç sayısının 7,6 milyondan 33 milyon 600 bine yükseldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli İconıc-3'ün Üretimi Başladı - Son Dakika

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