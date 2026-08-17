Ferrari Luce, 40 Milyon Dolara Satıldı!

Ferrari'nin ilk tam elektrikli otomobili Luce'nin özel üretim bir modeli, açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Bu özel Luce "Chassis 0" için verilen yüksek teklif, İtalyan lüks spor otomobil üreticisinin Mayıs ayında Luce'yi tanıtmasının ardından Milan borsasında hisse fiyatının yüzde 8'den fazla düşmesinden sadece aylar sonra geldi.

Baloncuk benzeri tasarımıyla Ferrari'nin tipik keskin hatlarından radikal şekilde ayrılan elektrikli araç, o dönem bazı Ferrari hayranlarından olumsuz yorumlar almıştı. Ancak Kaliforniya'daki Monterey Car Week sırasında Cumartesi günü yapılan bir yardım açık artırmasında Luce, ilk tahmini olan 1,1 milyon doların 36 katına satıldı. Koleksiyonluk otomobil açık artırma şirketi RM Sotheby's bu satışı doğruladı.

Ferrari USA Pazar günü Instagram'da yaptığı paylaşımda "Teklifler yükselmeye devam etti. Sonra tarih yazıldı" diyerek bu satışın "açık artırmada satılan en yüksek fiyatlı yeni otomobil rekoru" olduğunu belirtti. Satıştan elde edilen tüm gelirin Ferrari Vakfı'na eğitim girişimlerini desteklemek için bağışlanacağı açıklandı.

İtalyanca "Işık" anlamına gelen ve dört tekerleğinin her birinde elektrik motoru bulunan Luce, hayranların tepkisini çekse de Ferrari yılın başlarında bu otomobilin "gerçekten farklı bir Ferrari müşterisi için farklı bir Ferrari" olduğunu söylemişti. "Chassis 0"ın özel inci benzeri yarı mat bir kaplaması ve ışık vurduğunda yeşilden mora değişen renkli yansımalar üreten kişiselleştirilmiş bir pigmenti bulunuyor.

Otomobilin içinde de Perla Le Mans metalik deri ve beyaz zemin üzerinde siyah öğeler yer alıyor. Satışın ardından araç, üretildiği Maranello şehrine dönecek ve ismi açıklanmayan kazanan alıcıya 2027'nin ilk çeyreğinde teslim edilecek. Mayıs'ta tanıtılan ve herkese açık satışa sunulan Luce'nin fiyatı 550.000 Euro (640.000 dolar) olup teslimatların 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.