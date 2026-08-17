Ferrari\'nin İlk Elektrikli Aracı 40 Milyon Dolara Satıldı

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Luce, müşterilere teslim edilmeden önce tarihi bir açık artırmaya imza attı. Kaliforniya'daki RM Sotheby's'de düzenlenen hayır amaçlı satışta 40 milyon dolara (29,5 milyon sterlin) alıcı buldu. Bu fiyat, aracın normal fiyatının 35 katından fazla ve yeni bir otomobil için açık artırma rekoru olarak kayıtlara geçti.

İngiliz iPhone tasarımcısı Sir Jony Ive'ın eseri olan Luce, Mayıs ayında tanıtıldığında bazı yorumcular tarafından eleştirilmişti. Eleştirmenler, aracın Ferrari'nin geleneksel tasarımlarından uzaklaştığını, batarya ile çalışması ve beş koltuklu olması nedeniyle marka kimliğini kaybettiğini söyledi. Sotheby's, satıştan elde edilen tüm gelirin Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına bağışlanacağını ve alıcının adının açıklanmayacağını bildirdi.

Luce'nin lansmanı, son yılların en büyük yeni otomobil tanıtımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu, Ferrari'nin Tesla ve Çinli üreticilerin hakim olduğu elektrikli araç pazarına ilk girişi. Ferrari'nin baş tasarım sorumlusu Flavio Manzoni, eleştirilerin inovasyon sürecinin parçası olduğunu ve insanların Luce'yi zamanla takdir edeceğini söyledi.