Ferrari'nin İlk Elektrikli Aracı Luce Tanıtıldı - Son Dakika
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Ferrari'nin İlk Elektrikli Aracı Luce Tanıtıldı

Ferrari\'nin İlk Elektrikli Aracı Luce Tanıtıldı
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Ferrari, Luce ile elektrikli otomobil pazarına adım attı. Tasarımı Sir Jony Ive'a ait.

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Luce, markanın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanıtıldı. Elektrikli araç pazarına adım atan Ferrari, böylece Tesla ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin güçlü olduğu alanda yeni bir rekabete dahil oldu.

Luce'nin tasarımında teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim de yer aldı. Apple'ın iPhone başta olmak üzere birçok ikonik ürününün tasarımında rol oynayan Sir Jony Ive, Ferrari'nin yeni elektrikli otomobilinin geliştirilmesine katkıda bulundu. BBC'nin haberine göre Ferrari Luce'nin özellikleri, otomobilin tanıtılmasının ardından otomobil tutkunları arasında tartışmaya yol açtı. Özellikle tamamen elektrikli olması ve beş koltuklu tasarımı, Ferrari'nin geleneksel spor otomobil anlayışından uzaklaştığı yönünde yorumlara neden oldu.

Eleştiriler yalnızca otomobil tutkunlarıyla sınırlı kalmadı. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve Ferrari'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Luca Cordero di Montezemolo da modele ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Montezemolo, yeni otomobilin "bir efsanenin yok olmasına yol açma riski taşıdığını" söyledi. Ferrari'nin baş tasarım sorumlusu Flavio Manzoni ise Luce'ye yönelik eleştirileri inovasyon sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirdi. Manzoni, insanların yeni Ferrari modelini zaman içerisinde daha fazla takdir edeceğine inandığını ifade etti.

Luce'nin tanıtımı uluslararası çapta da büyük ilgi gördü. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Leo'nun da Ferrari'nin yeni elektrikli modelini incelemek üzere davet edildiği aktarıldı. Kaliforniya'da RM Sotheby's tarafından düzenlenen Ferrari müzayedesinde satışa sunulan Luce ise standart modellerden farklı özelliklerle hazırlandı. Otomobilin benzersiz beyaz kaplaması, özel jantları, özel üretim frenleri ve yalnızca bu araca özgü parçaları bulunuyor.

Sotheby's, açık artırmayı Ferrari Luce'nin ilk seri üretim örneğine sahip olmak için eşsiz bir fırsat olarak nitelendirdi. Aracın yeni sahibinin kimliği ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Açık artırmanın ilerleyen dakikalarında verilen teklifler Ferrari Luce'nin tahmini satış değerinin çok üzerine çıktı. Otomobil, normal fiyatının yaklaşık 35 katını aşan bir bedelle alıcı buldu. Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili için ödenen rakam tam 40 milyon dolar oldu. Böylece Luce'nin, açık artırmada satılan yeni bir otomobil için rekor kırdığı bildirildi. Üstelik 40 milyon dolarlık satış bedeli Ferrari'nin kasasına girmeyecek. Sotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre müzayededen elde edilen gelirin tamamı Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına bağışlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Uluslararası, Teknoloji, Otomobil, Ferrari, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ferrari'nin İlk Elektrikli Aracı Luce Tanıtıldı - Son Dakika

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