Ford, 288 Bin Explorer\'ı Geri Çağırıyor

Ford, belirli 2016-2019 model yıllarına ait 288 bin 314 adet Explorer modelini tavan rayı kapaklarının gevşeyerek yerinden çıkma riski nedeniyle geri çağırıyor. NHTSA raporlarına göre, bu arıza sürüş esnasında rüzgar sesi, tıkırtı ve tavan çizgisinde hizasızlığa yol açabiliyor.

Ayrıca, daha önce servislerde hatalı yapıştırıcı veya eksik klips kullanımıyla onarılan araçlar da kapsamda. Ford, tavan rayının yerinden çıkmasıyla bağlantılı bir kaza olduğunu doğruladı. Bayiler, etkilenen araçları inceleyerek hasarlı parçaları ücretsiz değiştirecek ve yeni plastik pim sabitleyicilerle emniyete alacak.