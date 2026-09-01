Ford, ABD\'de 148 Bin 663 Aracı Geri Çağırdı: Sürücü Gücü ve Far Kaybı Kaza Riskini Artırıyor

Ford Motor Company, ABD'de 148 bin 663 aracını geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, araçlarda sürücü gücü kaybı yaşanması kaza riskini artırıyor.

Ayrıca far işlevinin ya da ön cam yıkama sistemi işlevinin kaybı, görüşü azaltarak kaza riskini yükseltiyor.