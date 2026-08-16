Formula E, Hindistan'a Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Formula E, Hindistan'a Dönmek İstiyor

Formula E, Hindistan\'a Dönmek İstiyor
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Formula E, Hindistan'da yarışlara yeniden dönmek için şehirlerin davetini bekliyor.

Formula E, üç yıl önce Hyderabad'da umut verici bir başlangıç yapmasının ardından takvimden çıkarılan yarışlara geri dönmek istiyor. Şampiyonanın kurucu ortağı Alberto Longo, Hindistan'ın elektrikli mobilite için dünyanın en önemli pazarlarından biri olduğunu belirterek, bir Hint şehrinin daveti olmadan geri dönüşün mümkün olmayacağını söyledi.

Longo, Londra'daki sezon finalinde yaptığı açıklamada, "Hindistan'a dönmeyi çok isteriz. Şu anda canlı bir görüşmemiz yok ama Hindistan Formula E için çok önemli bir pazar. Geri dönmek için hazırız, ancak Hint şehirlerinin bir etkinlik düzenleme isteği göstermesi gerekiyor" dedi. Formula E'nin dünya genelinde 80'den fazla şehirle eşzamanlı görüşme yürüttüğünü de ekledi.

CEO Jeff Dodds ise Hindistan'ın öncelikli pazar olduğunu vurgulayarak, Mahindra, Infosys ve Tata gibi önemli Hint ortakları olduğunu hatırlattı. "Hindistan'daki büyüme ve EV potansiyeli muazzam. Geri dönme hedefimiz var, doğru fırsatı bulmalıyız" dedi. Dodds, önümüzdeki sezonlarda Hindistan'a dönüşün gerçekleşeceğine dair iyimser olduğunu söyledi.

Longo, Hyderabad'daki ilk yarışın katılım açısından "büyük bir başarı" olduğunu ve etkinliğin yerel ekonomiye 80-100 milyon avro katkı sağladığını belirtti. Hint şehirlerinin Formula E'yi tekrar düşünmesi için ekonomik etkinin önemli bir neden olduğunu ifade etti. "Hindistan'da son beş-on yılda güçlü bir EV kültürü oluştu. Bu etkileyici. Oradaki insanların kalbine dokunduğumuzu hissediyorum" dedi.

Hyderabad E-Prix, Telangana hükümetinin Ev Sahibi Şehir Anlaşması'nı yerine getirmeme kararı almasıyla Ocak 2024'te iptal edilmişti. Longo, gelecekte Hindistan'da hangi şehrin yarışa ev sahipliği yapacağının henüz belli olmadığını, ancak geri dönmeyi çok istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Formula 1, Hindistan, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Formula E, Hindistan'a Dönmek İstiyor - Son Dakika

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