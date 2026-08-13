GM ve LG Fabrikası Üretime Başlıyor

General Motors ve LG Energy Solution'un Ohio'daki ortak fabrikası, yedi aylık aradan sonra önümüzdeki hafta pil hücresi üretimine yeniden başlıyor. Ultium Cells tesisinde Pazartesi günü çoğu işçi işe dönecek. Tesisin operasyon başkan yardımcısı Tom Gallagher, toplam 1.400 kişinin çalışacağını söyledi.

Üretim, elektrikli araç talebindeki düşüş yüzünden Ocak'ta durdurulmuştu. GM ve LG'nin Tennessee'deki diğer tesisi artık EV pilleri yerine enerji depolama pilleri üretiyor. Öte yandan Samsung SDI, GM'nin Indiana'daki ortak girişimdeki hissesini satın aldı.