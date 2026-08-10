Hidrojenle Ses Duvarını Aşma Denemesi

İlk ve tek insan, bir arabayla ses duvarını aşan kişi, bu hafta Utah'ta yeni tekerlekler ve başka bir rekor hedefiyle piste çıkıyor. Yirmi yıl önce İngiliz sürücü Andy Green, dizel motorlu bir araçla saatte 350.092 mil (563.4 km) hıza ulaşarak Utah'taki ünlü Bonneville Tuz Düzlüğü'nde kara hız rekoru kırmıştı. Green Salı günü bu araziye geri dönecek ve bu kez hidrojenle çalışan bir araçla bu rekoru geçmeye çalışacak. Emekli Kraliyet Hava Kuvvetleri savaş pilotu, yalnızca bir başka ödül kazanmayı değil, aynı zamanda hidrojenin temiz enerji alternatifi olarak gücünü sergilemeyi amaçlıyor. 'Geleceğin yakıtı', dedi Green Temmuz ayında Associated Press'e.

Green, İngiliz inşaat ekipmanı üreticisi JCB'nin fikri olan 32 fit (9.75 metre) uzunluğundaki JCB Hydromax'ı kullanacak. Araba parlak sarı, uzun ve ince, kalemi andırıyor. Şirketin inşaat makinelerinde kullanılan motorlardan uyarlanan, toplam 1.600 beygir gücüne sahip iki hidrojen içten yanmalı motorla çalışıyor. Bu motorlar, basınçlı hidrojen gazını havayla karıştırıp tutuşturarak güç patlamaları yaratıyor. Green, dizel motorlu rekoru hedeflemenin yanı sıra, hidrojen içten yanmalı motorlar (185.5 mph/298.5 kph) ve elektrikli araçlar (341.3 mph/549.2 kph) için dünya kara hız rekorlarını da rahatça geçmeyi umuyor.

Green geçen hafta denemelerde 368.347 mph (592.797 kph) yeni bir en yüksek hıza ulaştı, ancak hidrojen rekorunu resmen almak için bunu Salı günü uluslararası motor sporları yönetim organı FIA'nın önünde yapması gerekecek. 'En yüksek hızın ne olacağını söyleyemem. Bilmiyoruz' dedi. 'Macera burada başlıyor, bunu öğreneceğiz.' Salı günkü denemenin kesinlikle yaklaşmayacağı bir şey, Green'in otuz yıl önce jet gücüyle ulaştığı süpersonik hızlara yaklaşmak.

Green, Guinness Dünya Rekorları'na göre, 'Aranıyor: Ses duvarını aşmak için yüksek hızlı sürücü' yazan bir gazete ilanı gördüğünde zaten süpersonik askeri uçaklar uçuruyordu. 1997'de sesten daha hızlı seyahat etti ve çift jet motorlu bir arabayla mutlak kara hız rekorunu (763.035 mph/1,227.98 kph) kırdı. Nevada'daki Black Rock Çölü'ndeki koşuları, yakındaki Gerlach kasabasını sallayan sonik patlamalar üretti. Şimdi 64 yaşında olan Green, emekli olduğunu düşündüğünü ancak JCB'nin yeni araç planlarıyla kendisine yaklaşmasıyla emeklilikten çıktığını söyledi.

Şirket, egzoz borusundan karbondioksit yaymadığını söylediği hidrojenle çalışan motorlara 134 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. 'Emisyonlar konusunda ciddiyseniz hidrojen konusunda ciddi olmalısınız ve bir kara hız projesi bunu kanıtlamanın mükemmel yolu' dedi JCB Başkanı Anthony Bamford, Mayıs ayında arabanın tanıtımında. Bamford ayrıca hidrojenin ağır endüstrilerin ihtiyaçlarını elektrik gücünden daha iyi karşılayabileceğini savundu. Ancak hidrojen ancak kaynağı kadar temizdir ve büyük çoğunluğu şu anda fosil yakıtlardan üretiliyor. JCB, yenilenebilir enerji kullanılarak oluşturulan ancak küresel hidrojen üretiminin çok küçük bir bölümünü oluşturan yeşil hidrojen satın almak için bir anlaşma imzaladı.

Hidrojen yanmalı motorlar ayrıca gazın yüksek basıncı ve yanıcılığı nedeniyle benzersiz güvenlik zorlukları da ortaya koyuyor. 'Riskleri çok dikkatli yönetiyoruz' dedi Green. Araba zorlu testlerden geçti ve Green, elementlere nasıl tepki verdiğini, motorların nasıl birlikte çalıştığını ve düşük sürtünmeli tuz kabuğunda aracı yavaşlatmak için bir paraşütün nasıl kullanılacağını öğrenmek için aylar harcadığını söyledi.

1914'teki ilk yarıştan bu yana, Bonneville Tuz Düzlüğü'nün camsı yüzeyi, yeni kara hız rekorları kırmak isteyen nesiller boyu sürücüleri kendine çekti. Tarih öncesi bir göl yatağının kalıntısı olan tuz düzlükleri, Tuz Gölü Şehri'nin yaklaşık 100 mil (160 kilometre) batısındadır ve lastikleri soğutan bir akiferin üzerinde durmaktadır. Seyirciler, 10 mil (16 kilometre) uzunluğundaki parkurun düzlüğünden yaklaşık çeyrek mil (400 metre) uzakta durmak zorundadır ve genellikle geniş açılı dürbünlerle izler. Utah ve Nevada sınırındaki bu geniş alan, 'Bağımsızlık Günü' ve 'Dünyanın En Hızlı Kızılderilisi' ve 'Mad Men' dizisinin finali gibi filmlere de fon oluşturmuştur.

Green Salı günü gün doğumundan yaklaşık bir saat önce başlayacak. Bu deneme, bir yıl önce Bonneville'in yıllık Hız Haftası'nda kara hız rekoru kırmaya çalışırken saatte 283 mil (455 km) hızla giden bir sürücünün ölmesinin ardından geliyor. Chris Raschke geçen Ağustos'ta 'Speed Demon' adlı roket benzeri aracının kontrolünü kaybetmiş ve aldığı yaralardan ölmüştü.