Hindistan'da Araç Satışları: Maharashtra ve Uttar Pradesh Farklı Segmentlerde Önde - Son Dakika
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Hindistan'da Araç Satışları: Maharashtra ve Uttar Pradesh Farklı Segmentlerde Önde

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2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde Maharashtra binek, Uttar Pradesh ise iki tekerlekli araçlarda lider.

Hindistan Otomobil Üreticileri Birliği (SIAM) verilerine göre, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) Maharashtra, binek ve ticari araçlarda ülkenin en büyük pazarı oldu. Uttar Pradesh ise daha yüksek hacimli iki tekerlekli ve üç tekerlekli araç segmentlerinde liderliği elinde tuttu. Bu durum, Hindistan'ın en büyük iki eyalet pazarındaki farklı araç talep modellerini ortaya koyuyor.

Nisan-Haziran döneminde ülke genelinde binek araç satışları 12,74 lakh adet olarak gerçekleşti. Maharashtra, 1,47 lakh satışla yüzde 11,6 pay alarak ilk sırada yer aldı. Uttar Pradesh yüzde 10,6 ile ikinci, Gujarat yüzde 7,8, Karnataka yüzde 7,7 ve Tamil Nadu yüzde 7,6 ile onu izledi. Batı Bölgesi, 3,90 lakh satışla en büyük binek araç pazarı oldu.

Ticari araçlarda da benzer bir tablo görüldü. Maharashtra, 0,36 lakh satışla ülke genelinde ilk sırayı aldı. Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat ve Uttar Pradesh ilk beşi tamamladı. Toplam ticari araç satışları 2,65 lakh adet olurken, Batı Bölgesi 0,91 lakh ile öne çıktı.

İki tekerlekli araç pazarında ise Uttar Pradesh açık ara lider. Eyalet, 8,82 lakh satışla ülke toplamının yüzde 15,7'sini gerçekleştirdi. Hindistan'ın toplam iki tekerlekli satışı 56,29 lakh adet oldu ve bu segment hacim olarak en büyük araç kategorisi oldu. Maharashtra yüzde 10 payla ikinci sırada, Tamil Nadu yüzde 8,5, Karnataka ve Bihar ise yüzde 6,6 ile takip etti. Batı Bölgesi, 16,61 lakh ile iki tekerlekte de en yüksek satışa ulaştı.

Uttar Pradesh, üç tekerlekli araçlarda da liderliğini sürdürdü. Eyalet, ülke genelindeki 2,14 lakh satışın 0,26 lakhını gerçekleştirdi. Gujarat, Karnataka, Bihar ve Assam onu izledi. Diğer kategorilerden farklı olarak, üç tekerlekli araçlarda Güney Bölgesi, Nisan-Haziran döneminde 0,71 lakh satışla en büyük pazar oldu.

Veriler ayrıca Karnataka'nın dört araç kategorisinde de ilk beşte yer aldığını, Gujarat'ın ise binek, ticari ve üç tekerlekli araçlarda önde gelen eyaletler arasında bulunduğunu gösterdi. SIAM verileri, Maharashtra'nın binek ve ticari araçlardaki liderliğini, Uttar Pradesh'in ise iki ve üç tekerlekli araçlardaki üstünlüğünü doğruluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan'da Araç Satışları: Maharashtra ve Uttar Pradesh Farklı Segmentlerde Önde - Son Dakika

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