Hindistan'da E20 Yakıtı Kirlilik Endişesi - Son Dakika
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Hindistan'da E20 Yakıtı Kirlilik Endişesi

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Etanol karışımlı E20 benzininde kirlilik tespit edildi, otomobil üreticileri endişelerini dile getirdi.

Geçen hafta Hindistan hükümeti, etanol karışımlı benzinin güvenli olduğuna dair kamuoyuna güvence verdikten saatler sonra, ülkenin ana otomotiv lobisi SIAM, hükümete bir hafta önce gönderdiği yakıt kirliliği şikayetini geri çekti. Lobi, bazı rakamların daha fazla kontrol gerektirdiğini söyledi.

Reuters'ın incelediği yönetici yazışmaları, bu süreçten önce Maruti Suzuki, Tata Motors ve Mahindra gibi önde gelen otomobil üreticilerinin yüzde 20 etanol içeren E20 benzinindeki kirlilik konusundaki endişelerini paylaştığını gösterdi. Sektör, Başbakan Narendra Modi hükümetinin geçen yıldan itibaren ulusal çapta uygulamaya koyduğu E20'ye geçişten bu yana en kapsamlı yakıt testini gerçekleştirmişti.

Otomobil üreticilerinin özel e-postaları, klorür ve nem gibi kirleticilerin araçlara zarar verdiği endişesini ortaya koyuyor. Şirketler, kamuoyunda hükümetin politikasını desteklerken özelde bu sorunları dile getiriyor. Testlerde bir yıl boyunca 21 eyaletteki pompalardan 250'den fazla yakıt örneği toplandı; 18 eyalette yüksek klorür kirliliği ve yüksek nem oranı tespit edildi.

SIAM, mektubunun 'kazara' gönderildiğini ve verilerin iç dolaşım için olduğunu savundu. Maruti, Tata ve Mahindra, Hindistan otomobil pazarının yüzde 67'sini oluşturuyor. Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı yorum talebine yanıt vermezken, Bakan Hardeep Singh Puri yapılan testlerde yalnızca dört kirlilik vakası bulunduğunu söyledi. Devlet yakıt perakendecileri de endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

Mahindra, yönetici e-postalarındaki sonuçların 'tamamen asılsız' olduğunu ve E20 ile ilgili sorun görmediklerini açıkladı. Ancak sektör içi yazışmalarda, klorür seviyelerinin izin verilen sınırın çok üzerinde olduğu kaydedildi. Örneğin Rajasthan'da 570 ppm'e, Delhi'de 420 ppm'e ulaşan klorür seviyeleri görülürken, hükümet limiti 3 ppm. Nem oranları da Andhra Pradesh'te 13.000 ppm, Uttar Pradesh'te 12.500 ppm ile belirlenen 3.000 ppm sınırını aştı.

Mahindra mühendisi R. Ramaprabhu, organik klorürün araç arızalarına yol açtığını ve motorları 200 km içinde bozabileceğini öne sürdü. Maruti yöneticisi Anoop Bhat ise yakıt enjektörlerinin tolere edebileceği maksimum klorür miktarının 1 ppm olduğunu belirtti. E20 yakıtı, tüketiciler arasında da şikayetlere yol açmış, yakıt tasarrufunun düştüğü ve araçlarda aşınma arttığı yönünde iddialar ve bir dava açılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan'da E20 Yakıtı Kirlilik Endişesi - Son Dakika

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