Hindistan'da otomotivde iç talep güçlü, Batı Asya krizi ihracatı vurdu

Yeni Delhi, 3 Eylül [Hindistan], (ANI): Kotak Kurumsal Eşitlikler'in raporuna göre, Hindistan'ın otomotiv ihracat segmenti Ağustos 2026'da karmaşık bir görünüm sergiledi. Batı Asya'ya daha fazla maruz kalan otomobil üreticileri, devam eden bölgesel kriz nedeniyle lojistik aksaklıklarla birlikte daha zayıf ihracat eğilimleri gözlemledi.

Aracı kurum, Batı Asya krizi kaynaklı tedarik ve lojistik aksaklıklar nedeniyle orijinal ekipman üreticilerinde ihracatın zayıf kaldığını belirtti. Ancak, ay boyunca çoğu otomotiv segmentinde iç talep güçlü kaldı. İran çatışmasına bağlı jeopolitik belirsizliğe rağmen Ağustos ayında genel perakende hacimleri yıllık bazda yüzde 15'ten fazla arttı.

Rapora göre, iç binek araç (PV) toptan satış hacimleri, güçlü perakende talebi, kanal doldurma ve uygun düşük baz etkisiyle yıllık bazda yüzde 30'dan fazla arttı. Perakende PV hacimleri ise ay içinde yıllık yüzde 15 büyüdü. Maruti Suzuki'nin toplam hacimleri, iç pazardaki yüzde 29'luk büyümenin desteğiyle yıllık yüzde 21 arttı; bu durum, ihracattaki yüzde 7'lik düşüşü ve daha az üretim gününün etkisini dengeledi.

Tata Motors'un binek araç hacimleri yüzde 56, Mahindra & Mahindra'nın binek araç hacimleri ise yüzde 50 arttı. Hyundai Motor India'nın toplam hacimleri, iç sevkiyatlardaki yüzde 24'lük artışın kısmen ihracattaki yüzde 31'lik düşüşle dengelenmesiyle yüzde 9 büyüdü. İki tekerlekli segmenti de güçlü büyüme kaydetti; perakende hacimler yıllık yüzde 20, toptan satış hacimleri ise çift haneli artış gösterdi.

İçten yanmalı motora sahip iki tekerlekli perakende satışları yüzde 16 artarken, elektrikli iki tekerlekli perakende satışları yıllık yüzde 67 yükseldi. Royal Enfield'ın toplam hacimleri, denizaşırı sevkiyatlardaki yüzde 10'luk toparlanmanın desteğiyle yüzde 11 arttı. Bajaj Auto'nun iki tekerlekli hacimleri yüzde 30, TVS Motor yüzde 21 ve Hero MotoCorp yüzde 3 büyüme kaydetti.

Ticari araçlarda da filosu olanların iyileşen güveni ve GST ile ilgili önlemler sonrası talebin desteğiyle çift haneli büyüme görüldü. Orta, ağır ve hafif ticari araçların toptan satış sevkiyatları yıllık yüzde 20'den fazla, perakende yük taşıt hacimleri ise yüzde 14 arttı. Tata Motors'un ticari araç hacimleri, kamyon, yolcu taşıyıcı ve ihracattaki büyümenin katkısıyla yüzde 49 yükseldi. Ashok Leyland yüzde 38, VE Commercial Vehicles ise yüzde 18 büyüme gösterdi.

Tarım ekipmanları segmentinde, zayıf muson koşullarına ilişkin endişelere rağmen Ağustos ayında iç traktör hacimleri yıllık bazda orta ila yüksek tek haneli aralıkta arttı. Rapora göre bu büyüme, olumlu tarım algısı, yeterli rezervuar seviyeleri ve çiftçiler için destekleyici ticaret koşullarından kaynaklandı. Ancak Kotak Kurumsal Eşitlikler, artan girdi maliyetleri ve zayıf muson eğilimlerinin sektör için önemli riskler olmaya devam ettiği konusunda uyardı.

Escorts Kubota, iç traktör hacimlerinde yüzde 21, Mahindra & Mahindra'nın traktör sevkiyatları ise yıllık yüzde 5 artış kaydetti. (ANI) (Bu içerik sendikasyondan alınmıştır ve olduğu gibi yayımlanmıştır; Tribune, doğruluğu, eksiksizliği veya içeriği konusunda sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.)