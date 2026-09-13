Hyundai, kendi sürüş yazılımını 2029\'a erteledi, Nvidia ile hızlanacak

Hyundai Motor Group, kendisine ait sürüş destek yazılımına sahip araçları 2029'un sonunda piyasaya süreceğini açıkladı. Bu, planlanandan iki yıl sonra. Şirket, bu süreçte Nvidia ile ortaklık kurarak yaygınlaştırmayı hızlandıracak.

Güney Koreli üretici, ABD'li çip üreticisi Nvidia ile 2028'de Level 2+ ve Level 2++ olarak bilinen gelişmiş sürüş destek sistemlerini (ADAS) sunmak üzere iş birliği yapacak. Bir Hyundai yöneticisi bu bilgiyi paylaştı.

Bu değişiklik, Hyundai'nin otomatik sürüş yazılımını kendi bünyesinde geliştirme konusunda yaşadığı zorlukları gösteriyor. Proje başlangıçta 2027 sonunda hayata geçirilecekti. Ayrıca şirketin Nvidia'ya artan bağımlılığına dair endişeleri artırıyor.

Gecikme, Hyundai'nin otonom sürüşü ticarileştirme yarışında Tesla ve Çinli rakiplerinin gerisinde kalabileceği endişelerini de beraberinde getirdi.

Hyundai Motor Group başkanı Park Min-woo, medya toplantısında "Nvidia ile ortaklığımız, kaderimizi tamamen onların eline bırakmak anlamına gelmiyor" dedi. Park, teknolojiyi Nvidia ile birlikte tasarlayacaklarını ve sistemden gelen verileri Atria adlı kendi yazılım platformlarını eğitmek ve geliştirmek için kullanacaklarını söyledi.

Ocak ayında Hyundai'ye katılan eski Nvidia yöneticisi Park, şirketin çip üreticisiyle bağlarını derinleştirmesine öncülük ediyor. Stratejisi, Aralık'ta ani istifasından önce iç yazılım geliştirmeye ağırlık veren selefi Song Chang-hyeon'un yaklaşımından farklı.

Park'a göre Nvidia'nın Hyperion 10 platformuyla çalışan Hyundai araçları başlangıçta pahalı lidar sensörleri yerine kameralar, ultrasonik sensörler ve radar kullanacak. Ancak Hyundai, belirli koşullarda eller serbest sürüşe izin veren Level 3 otomatik sistemleri için lidar'ı değerlendiriyor.

Park, "Gerçekten güvenliği sağlamak için sensör yedekliliğinin kritik olduğuna inanıyoruz: bir sensör arızalanırsa diğerleri güvenli çalışmayı sürdürebilmeli" dedi. Level 3 ticarileştirmesi için bir takvim vermedi.

Hyundai ve bağlı şirketi Kia Corp, yılda 7 milyondan fazla araç satışıyla dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi konumunda. Park, küresel filo ölçeklerini otonom sürüş teknolojisini eğitmek için veri toplamakta kullanmayı planladıklarını söyledi. Hyundai, 2033'e kadar birikmiş sürüş verisinde rakiplerini geçmeyi bekliyor.

Hyundai Motor Group, Nvidia ile otonom sürüş, yapay zeka veri merkezleri ve Hyundai'ye ait Boston Dynamics tarafından geliştirilen insansı robotlar dahil olmak üzere iş birliğini derinleştiriyor.

Level 2+ genellikle otoyollarda çalışan daha yetenekli sürüş destek sistemlerini ifade ederken, Level 2++ Tesla'nın Full Self-Driving sistemine benzer şekilde daha karmaşık kentsel sürüşü yönetebiliyor. Her ikisi de sürücü denetimi gerektiriyor.