Hyundai, UNIGRID ile Sodyum İyon Bataryada Güvenlik Standardını Yeniden Tanımlayacak

Hyundai Motor Group, ABD merkezli UNIGRID ile iş birliği çerçevesinde sodyum iyon batarya teknolojisini doğruladı. Bu teknolojinin enerji depolama sistemlerinde güvenlik standartlarını yeniden tanımlaması bekleniyor.

Hyundai Motor Group, bu iş birliğiyle enerji depolama alanında önemli bir adım atmış oldu.