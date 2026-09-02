Hyundai, UNIGRID ile Sodyum İyon Bataryada Güvenlik Standardını Yeniden Tanımlayacak
Hyundai Motor Group, ABD merkezli UNIGRID ile yaptığı iş birliği kapsamında sodyum iyon batarya teknolojisini doğruladı. Bu teknoloji, enerji depolama sistemlerinde güvenlik standartlarını yeniden tanımlayarak sektörde önemli bir dönüşüm sağlayabilir.
Hyundai Motor Group, ABD merkezli UNIGRID ile iş birliği çerçevesinde sodyum iyon batarya teknolojisini doğruladı. Bu teknolojinin enerji depolama sistemlerinde güvenlik standartlarını yeniden tanımlaması bekleniyor.
Hyundai Motor Group, bu iş birliğiyle enerji depolama alanında önemli bir adım atmış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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