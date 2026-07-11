Hyundai ve Kia'dan Geri Çağırma Kararı

Hyundai ve Kia, SK On batarya hücrelerindeki kusur nedeniyle az sayıda aracı geri çağırma kararı aldı. Sorun, yanlış hizalanmış elektrotların iç kısa devreye ve yangına neden olabilmesi.

Hyundai, 2023-2024 model altı Ioniq 5 aracını etkilerken, Kia yedi adet EV6 ve bir adet 2024 EV9'u kapsıyor. Onarım olarak Kia tüm batarya paketini değiştirecek, Hyundai'nin de benzer bir prosedür izlemesi bekleniyor. Araç sahiplerine önlem olarak araçlarını dışarıda park etmeleri ve şarjı %80 ile sınırlamaları tavsiye ediliyor.