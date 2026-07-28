İkinci El Araç Satışında Usulsüzlük
Sosyal medya ihbarı sonrası işletmeye ceza verildi, denetimler sürecek.
Sosyal medyada yapılan bir ihbar, ikinci el araç satışındaki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen bir işletmeye idari para cezası verdi.
Yapılan incelemelerde işletmenin kampanyalı satış fiyatının üzerinde ikinci el araç sattığı ve 6 bin kilometre şartını ihlal ettiği tespit edildi. Ayrıca ilandaki kilometre bilgilerindeki tutarsızlık da tüketiciyi yanıltıcı bulundu. Bakanlık denetimlerin süreceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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