İskenderun'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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İskenderun'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

İskenderun\'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
05.07.2026 09:43
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçedeki Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. M.E.C. yönetimindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti, diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Otomobil İskenderun'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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