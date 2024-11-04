Kartepe\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Otomobil

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ışıklı kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerindeki Sarımeşe Işıkları olarak bilinen ışıklı kavşakta meydana geldi. Sapanca Yolu Caddesi üzerinde Maşukiye yönüne giden M.T.Y. idaresindeki 41 KL 685 plakalı otomobil ile Ataevler Mahallesi'nden kavşağa katılan L.G. idaresindeki 43 AY 730 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobiller farklı yönlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M.T.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.