Klasik Otomobil Tutkunu Metin Köksal, Hurda Araçları Yeniliyor - Son Dakika
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Otomobil

Klasik Otomobil Tutkunu Metin Köksal, Hurda Araçları Yeniliyor

Klasik Otomobil Tutkunu Metin Köksal, Hurda Araçları Yeniliyor

Erzincan'da oto elektrik ustası Metin Köksal, 31 yıllık tecrübesiyle hurdaya ayrılan klasik otomobilleri orijinal görünümüne kavuşturuyor. 1950 modelden 1990 modele kadar olan araçların restorasyonunu üstlenen Köksal, müşterileri için de klasik araçları yeniliyor.

31.01.2025 09:36  Güncelleme: 09:38
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ERZİNCAN'da klasik otomobil tutkunu oto elektrik ustası Metin Köksal (49), hurdaya ayrılan klasik otomobilleri zorlu çalışmanın ardından orijinal görünümüne kavuşturuyor. Klasik otomobil sevdasının 31 yıl önce başladığını belirten Metin Köksal, "1950 modelden başlayıp, 1990 modele kadar olan bütün klasik araçların restorasyonlarını kendim yapıyorum" dedi.

Eski sanayi sitesinde oto elektrikçiliği yapan babası Nusret Köksal'ın yanında çırak olarak işe başlayan Metin Köksal, yaklaşık 31 yıl önce klasik otomobillere merak sardı. Babasının tecrübelerinden de yararlanan Köksal, Türkiye'nin değişik kentlerinden satın aldığı 1950 ile 1990 model arası otomobilleri tamirhanesinde fabrikadan çıkmış gibi yeniliyor. 'Hurda' denilerek çürümeye terkedilen klasik araçları orijinal görünümüne kavuşturan Köksal'ın kendine ait de 8 klasik otomobili bulunuyor. Müşterilerinin de klasik araçlarını yenileyen Köksal, son olarak İstanbul'dan gönderilen klasik otomobilin tamiri için uğraşıyor.

'BÜTÜN ARAÇLARI SEVEREK YAPMIŞTIR'

Metin Köksal, "Babam Erzincan Sanayi Sitesi'nin en eski oto elektrik ustalarından. Ben de liseyi bitirdim, mesleğe girdim. Liseden sonra devam ettirdim. Restorasyon merakla başladı. Bu iş merak işi, gönül işi. Elinizden iş gelmesi lazım. Devamlı gönül vermeniz lazım. Erzincan Sanayi Sitesi'ndeki atölyede oto elektrikçiliğin yanı sıra klasik araba tamirciliğini de hobi olarak sürdürüyorum. Genelde 1950 modelden başlayıp, 1990 modele kadar olan bütün klasik araçların restorasyonlarını kendim yapıyorum. Genelde kaza yapanları değil de unutulmuş, çürümeye yüz tutmuş olanları alıyoruz. Genelde hikayesi olan arabaların tamirini yapıyoruz. Klasik değerleri olan bütün araçları severek yapmışımdır. Şimdiye kadar 30'a yakın arabayı tamir ederek ilk günkü haline kavuşturdum. A'dan Z'ye restorasyonunu yaptım" dedi.

'TEKRAR İSTANBUL'A GÖNDERECEĞİZ'

Son alarak tamir ettiği otomobilin İstanbul'dan gönderildiğini belirten Metin Köksal, "Motor mekanik alt yürür bakımlarını yaptık. Biraz kozmetik noksanlıkları vardı. Onları hallettik. Kısmet olursa bunu tekrar İstanbul'a göndereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Otomobil Klasik Otomobil Tutkunu Metin Köksal, Hurda Araçları Yeniliyor - Son Dakika

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