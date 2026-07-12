Küresel Otomotivde Asya'nın Yükselişi

Küresel otomotiv pazarı 2025'te %5 büyüyerek üçüncü yılını da yükselişle kapattı. Ancak büyüme Avrupa ve ABD'den değil, Asya'dan geldi. Avrupa'da satışlar sınırlı kalırken, ABD'de büyüme %2'de kaldı. Çin ise %9'luk büyüme ile küresel pazarın en güçlü itici gücü oldu. Çin'in küresel payı %37'ye ulaşırken, Avrupa'nın payı %20'nin, Kuzey Amerika'nın payı %21'in altına geriledi. Gelişmekte olan pazarlar da büyümeye destek verdi.

Türkiye otomotiv sektörü 2025'te 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru ve 1,37 milyon adetlik iç satışla tarihi bir başarıya imza attı. İç talep %10,5 artarken, sektör dış pazarlardaki zayıflamaya karşı tampon görevi gördü. Ancak 2026'da en büyük risk, AB'nin 'Made in Europe' çerçevesi. Türkiye'nin bu statüye dahil edilmemesi, ihracatının %72,5'ini yaptığı AB pazarında avantajlarını kaybetmesine yol açabilir. Çinli üreticilerin Türkiye'deki yatırımları da AB'yi endişelendiriyor. Allianz Trade, sektöre güven mesajı vererek alacak sigortasında risk büyüklüğünü %15 artırdı.