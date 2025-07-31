Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

1) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA OTOMOBİL, YÖN TABELASINA ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 4 YARALI

KOCAELİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, yön tabelasına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sevindikli'deki yol ayrımında meydana geldi. M.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yol ayrımındaki yön tabelasına çarpıp takla attı. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan Yeter Atak ile çocuklar M.A., M.A. ve E.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yeter Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü M.A. ile birlikte 3 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.