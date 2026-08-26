Laos\'tan Elektrikli Araç Hamlesi

Laos hükümeti, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak ve petrol ürünlerine olan bağımlılığı azaltmak için yeni benzinli ve dizel araçların ithalatını yıl sonuna kadar durdurma kararı aldı. Bu adım, ülkenin çevre dostu ulaşım hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu politika, fosil yakıt tüketimini azaltmayı ve elektrikli araç altyapısının gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.