Lithia & Driveway, Rockwall Hyundai\'yi satın aldı; Crossroads ise Florida\'ya giriş yaptı

Lithia & Driveway, Dallas-Fort Worth bölgesindeki varlığını genişletmek amacıyla Rockwall Hyundai bayiliğini satın aldı. Şirket, bu satın alımın gruplarına yaklaşık 75 milyon dolarlık yıllık gelir eklediğini bildirdi. Lithia, bu yıl şimdiye kadar toplamda 915 milyon dolarlık beklenen yıllık gelir artışı sağladı ve satın alımı mevcut bilanço imkanlarıyla finanse etti.

Lithia & Driveway CEO'su Bryan DeBoer, "Rockwall Hyundai'yi ağımıza katmak, büyüyen Dallas-Fort Worth pazarındaki varlığımızı güçlendiriyor ve müşterilerimiz için daha yüksek ağ yoğunluğu oluşturuyor" açıklamasında bulundu. DeBoer, satın almanın disiplinli ve stratejik büyüme yaklaşımlarını yansıttığını da sözlerine ekledi. Şirketin eyalet ağı Dallas-Fort Worth, Houston, Austin, Corpus Christi, San Antonio ve West Texas gibi pazarları kapsıyor.

Doğu yakasında ise Kuzey Carolina merkezli Crossroads Automotive Group, Florida'ya giriş yaptı. Şirket, cumartesi günü Bartow Ford'u satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, Crossroads bünyesine katılan 15. Ford bayiliği oldu.

Crossroads Otomotiv Grubu Başkanı Allen Boyd, "Tanrı'nın bizi bu mağazaya ve bu topluluğa yönlendirdiğine gerçekten inanıyoruz" dedi. Boyd, "Araba işinden çok insan işindeyiz; yani takımımız kadar iyiyiz. Bu bayilik ve harika çalışanları için Tanrı'ya minnettarız" ifadelerini kullandı.

Operasyon Direktörü Greg Vandeloo ise "Amacımız Bartow Ford'u uzun süredir bu topluluğun temel taşı yapan çalışanları ve değerleri korumak. Büyük bir otomotiv grubunun ölçeğini ve desteğini getiriyoruz, ancak kalbimiz tamamen yerel ilişkileri ve müşteri hizmetlerini sürdürmeye odaklı" dedi.