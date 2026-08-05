Londra'da Sürücüsüz Taksilere Onay - Son Dakika
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Londra'da Sürücüsüz Taksilere Onay

Londra\'da Sürücüsüz Taksilere Onay
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Londra'da sürücüsüz taksiler için özel kiralama lisansı verildi. Yolculuklar bu yıl başlayabilir.

Londra'da sürücüsüz taksiler bir adım daha yaklaştı. Transport for London (TfL), bir insan sürücünün bulunması koşuluyla otonom araç filosuna özel kiralama lisansı verdi. Uber, İngiliz firması Wayve'in teknolojisini kullanan araçların TfL'nin tüm politika ve güvenlik standartlarını karşıladığını doğruladı. Bu lisansla yolculuklar bu yıl içinde başlayabilir.

TfL sözcüsü güvenliğin en öncelikli konu olduğunu ve Londra yollarında 2041 yılına kadar tüm ölüm ve ciddi yaralanmaları ortadan kaldırma hedefiyle uyumlu olması gerektiğini belirtti. Kullanılacak araçlar, elektrikli Ford Mustang Mach-E'ler; çatıya kamera, aynalar ve küçük radar birimleri eklenerek modifiye edildi. Araçların insan sürücü olmadan kullanılabilmesi için ayrı bir onay gerekecek.

Uber, otonom taksi deneyimine ilgi gösteren 100 bin kişiden bazılarına bu yaz sonunda tam halka açılmadan önce yolculuk teklif edileceğini söyledi. Başlangıçta insan sürücüler direksiyon başında hazır bulunacak. Wayve'in küresel işler ve güvenden sorumlu başkan yardımcısı Sarah Gates, lisansı 'önemli bir adım' olarak nitelendirdi ve sorumlu dağıtımın daha güvenli, daha temiz ve daha sessiz sokaklar getireceğini söyledi.

Uber, bunu kilit bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Otonom hareketlilik operasyonlarından sorumlu küresel başkan Annie Duvnjak, Londralıların Wayve'in İngiliz yapımı otonom sürüş teknolojisine büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Wayve, 2017 yılında iki Cambridge Üniversitesi doktora öğrencisi tarafından kuruldu. Londra, teknolojinin ticari yolculuklar için kullanılacağı ilk şehir olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Londra, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Londra'da Sürücüsüz Taksilere Onay - Son Dakika

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