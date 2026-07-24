Malezya Grand Prix'si Geri Dönüyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malezya Grand Prix'si Geri Dönüyor!

Malezya Grand Prix\'si Geri Dönüyor!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn'deki çatışmalar nedeniyle iptal edilen yarışın yedeği olarak Malezya gündemde.

Malezya Grand Prix'si, Bahreyn'deki çatışmalar nedeniyle yarışın iptal edilmesinin ardından bu sezon Formula 1 takvimine yedek olarak geri dönebilir. Nisan ayında Sakhir ve Suudi Arabistan'daki Cidde yarışları İran savaşı nedeniyle iptal edilmişti. Bahreyn'de yeniden bir yarış düzenleme girişimleri durumun tekrar alevlenmesiyle sonuçsuz kaldı. Macaristan Grand Prix'sindeki kaynaklar, Reuters'a birkaç yedek seçeneğin değerlendirildiğini, Malezya'daki Sepang pistinin listede olduğunu bildirdi. Muhtemel bir zaman dilimi, 26 Eylül'deki Bakü ve 11 Ekim'deki Singapur arası olarak görülüyor.

Malezya en son 2017'de Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmıştı ancak MotoGP takviminde kaldı ve FIA tarafından gereken seviyededir. Devlet petrol şirketi Petronas, mevcut Formula 1 lideri Mercedes'in ortağıdır. Diğer bir Asya alternatifi Japonya'daki Suzuka pistiydi, ancak takımların bu sezon ikinci kez oraya dönme konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Orta Doğu, yılın son iki yarışına Kasım sonu/Aralık başında Katar ve Abu Dabi'de ev sahipliği yapacak, ancak belirsizlik devam ediyor.

Lojistik nedenlerle, Bahreyn'in yerine geçecek yarış kararının Ağustos tatilinden önce alınması gerekiyor. FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi bu hafta sonu, Ekim ve Kasım aylarında Bahreyn ve Katar'da yapılması planlanan ertelenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası turları hakkında oy kullanacak ve bunların Avrupa pistlerine taşınması bekleniyor. Formula 1 bu oylamanın sonucunu bekliyor. Portekiz'deki Portimao pisti, gelecek sezon geri dönmesi planlanan bir diğer alternatif olarak öne çıkarken, Barcelona da olası bir ev sahibi olarak değerlendiriliyor. Portimao, kış aylarında yarışa ev sahipliği yapabilecek Avrupa'daki nadir pistlerden biri olarak görülüyor. Formula 1'in 2026 sezonu 24 yarış olarak planlanmıştı ve yedek yarışların eklenmesiyle sayının 22 veya 23'e çıkması mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Bahreyn, Malezya, Olaylar, Ekonomi, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Malezya Grand Prix'si Geri Dönüyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı
Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Karesi’de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu
Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı
Sivas’ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 14:58:25. #7.12#
SON DAKİKA: Malezya Grand Prix'si Geri Dönüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.