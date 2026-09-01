Maruti Suzuki Satışları %21,3 Arttı - Son Dakika
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Maruti Suzuki Satışları %21,3 Arttı

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Maruti Suzuki, Ağustos 2026'da toplam satışlarını %21,3 artırarak 219.220 adede ulaştı.

Maruti Suzuki India, Ağustos 2026'da toplam satışlarını yıllık bazda %21,3 artırarak 219.220 adede çıkardı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 180.683 adet olarak kaydedilmişti. Yurt içi satışlar, hafif ticari araçlar dahil, %34,3 artışla 180.078 adede ulaştı. Ancak ihracat %7,4 azalarak 33.844 adede geriledi.

Şirket, 2027 mali yılının ilk beş ayında toplam satışlarda 1 milyon adedi aştığını açıkladı. Nisan-Ağustos döneminde satışlar 11.43.365 adet olarak gerçekleşti; bu, önceki yılın aynı dönemindeki 8.89.070 adedin üzerinde. Yurt içi binek araç satışları Ağustos'ta %34,8 artışla 176.971 adede yükseldi. Utility araçlar (SUV, MPV) satışlardaki en büyük itici güç oldu; bu segment Ağustos 2025'te 54.043 adetten %46,3 artarak 79.045 adede çıktı.

Binek otomobil satışları mini ve kompakt segmentlerde %29,4 artarak 85.965 adede ulaştı. Alto ve S-Presso satışları 8.799 adede, kompakt ve orta segment (Baleno, Celerio, Ciaz, Dzire, Ignis, Swift, WagonR) ise 77.166 adede yükseldi. Van satışları da 10.785 adetten 11.961 adede çıktı. İhracat Ağustos'ta düşse de Nisan-Ağustos döneminde %14,2 artışla 188.636 adede ulaştı. Diğer OEM'lere yapılan satışlar ise 5.298 adede geriledi.

Bu satış rakamları, Hindistan'da otomobil talebinin genellikle arttığı önemli festival döneminin hemen öncesinde açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Suzuki, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Maruti Suzuki Satışları %21,3 Arttı - Son Dakika

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