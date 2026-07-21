Mobileye, Stellantis'e ADAS Teknolojisi Sağlayacak - Son Dakika
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Mobileye, Stellantis'e ADAS Teknolojisi Sağlayacak

Mobileye, Stellantis\'e ADAS Teknolojisi Sağlayacak
21.07.2026 14:51
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Mobileye, Stellantis'e ADAS sunarak sürüş deneyimini geliştirecek, hisseleri %6 yükseldi.

Mobileye Global, Stellantis’e bulut tabanlı gelişmiş sürücü destek teknolojisi (ADAS) sağlayacak. İsrailli şirketin hisseleri haberin ardından piyasa öncesi işlemlerde %6 yükseldi. Stellantis, Jeep ve Chrysler’in ana şirketi, 2027’den itibaren belirli modellerinde Mobileye’in Yol Deneyimi Yönetimi (REM) teknolojisini kullanacak. Bu sistem, kitle kaynaklı yol verileriyle şerit takibi ve eller serbest sürüşü iyileştirecek.

ADAS, otomotiv sektörünün en hızlı büyüyen teknolojilerinden biri haline geldi. Teknoloji, tam otonom sürüşe geçişte önemli bir adım olarak görülüyor. İlk uygulamalar gelecek yıl ABD’deki bazı Stellantis modellerinde başlayacak. Stellantis, dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasında Mobileye’in REM platformuna veri sağlayan beşinci şirket olacak. Platform, ABD ve Avrupa’daki kamu yollarının %95’inden fazlasını kapsıyor. Geçen yıl 8 milyondan fazla araç, platformda 34 milyar mil veri topladı. Mobileye’in sistemi, EyeQ donanımlı araçların ön kameralarıyla yol verilerini toplar ve bulut tabanlı haritalama ile birleştirerek araçlara gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mobileye, Stellantis'e ADAS Teknolojisi Sağlayacak - Son Dakika

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