Modifiye Araç Trafikten Men Edildi

20.08.2025 16:50
Fatih Mutlu'nun bilim kurgu aracı Aksaray'da trafikten men edildi, 8 bin TL ceza verildi.

AKSARAY'da Fatih Mutlu'nun (50), motor ve şasi bölümünü genişletip, bilim kurgu filmlerindeki araçlar gibi modifiye ettiği otomobili, trafikten menedildi. Modifiye araç kullandığı için 8 bin 306 TL idari para cezası uygulanıp sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Mutlu'nun 100 ceza puanını doldurduğu için psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.

Otomobil tutkunu Fatih Mutlu, 10 yıldır kullandığı 1991 model aracını, motor ve şasi bölümünü genişleterek, son 6 ay yaptığı modifiyeyle, kurgu filmlerindeki araçlara benzetti. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mutlu'nun aracını trafikten menetti. Mutlu hakkında, modifiye araç kullandığı için 8 bin 306 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve 100 ceza puanını doldurduğu için de psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.

Mutlu aracına ilişkin, "Kendi geliştirdiğim bir araçtır. 500 litre yakıt deposuna sahip olduğu için 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 4 bin motor gücüne ve saatte 350-400 kilometre hıza sahiptir. Osman Gazi Köprüsü'nde 400 kilometre hızı denemeyi istiyorum. 6 ay gece gündüz çalışarak, kendim tasarlayıp bu hale getirdim. Trafiğe çıkıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Test amaçlı belirlediğim güzergahlarda kullanıyorum. Aracı görenler çok şaşırıyor. Şasisi ise güçlendirilmiş şasidir" diye konuşmuştu.

Kaynak: DHA

