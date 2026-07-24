NHTSA Yeni Kapı Güvenlik Kuralları Geliştiriyor - Son Dakika
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NHTSA Yeni Kapı Güvenlik Kuralları Geliştiriyor

NHTSA Yeni Kapı Güvenlik Kuralları Geliştiriyor
24.07.2026 06:31
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NHTSA, Tesla araçlarındaki kapı kolları nedeniyle oluşan güvenlik sorunları için yeni kurallar hazırlıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sürücü ve yolcuların araçlarından güvenli bir şekilde çıkabilmelerini sağlamak için yeni kurallar geliştirme sürecine başladı. Bu karar, Tesla araçlarındaki flush elektronik kapı kolları nedeniyle mahsur kalan kişilerle ilgili ölümcül olaylar da dahil olmak üzere bir dizi olayın ardından geldi.

NHTSA, 2022 Tesla Model 3'lerdeki acil mekanik kapı açma tasarımıyla ilgili bir dilekçeye yanıt olarak harekete geçti. Ajans, sorunun kusur soruşturması yerine kural koyma yoluyla ele alınmasına karar verdi. Yeni kurallar kabul edilirse tüm otomobil üreticileri uymak zorunda kalacak. Ancak NHTSA, kural koymaya başlamanın yeni kuralların geliştirileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Tesla araçlarında manuel kapı açma mekanizmaları bulunsa da bunlar yalnızca içeride yer alıyor. NHTSA incelemesinde, elektronik kapı kilitlerine yeterli voltaj sağlanamazsa kolların çalışmayabileceği tespit edildi. Tesla ve Rivian, kapı kolu tasarımlarını iyileştirmek için çalıştıklarını duyurdular.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil NHTSA Yeni Kapı Güvenlik Kuralları Geliştiriyor - Son Dakika

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