Nissan, Sunderland'de yeni SUV için 170 milyon sterlinlik yatırımı ZEV şartına bağladı - Son Dakika
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Nissan, Sunderland'de yeni SUV için 170 milyon sterlinlik yatırımı ZEV şartına bağladı

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Nissan, Sunderland\'de yeni SUV için 170 milyon sterlinlik yatırımı ZEV şartına bağladı
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Nissan, Britanya'nın en büyük otomobil fabrikası Sunderland'de Kicks adlı yeni hibrit SUV'u üretmek için 170 milyon sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, yatırımın elektrikli araç satış zorunluluğunun gevşetilmesine bağlı olduğunu ve tesisin 6 bin kişilik istihdamını güvence altına almayı amaçladığını belirtti.

Nissan, Sunderland fabrikasında yeni bir SUV üretmek için 170 milyon sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Ancak şirket, bu adımın Birleşik Krallık'ın elektrikli araç satış zorunluluğunu gevşetmesine bağlı olduğunu söyledi.

Yeni hibrit model Kicks, Tyneside'da 6 bin kişiye istihdam sağlayan ve Britanya'nın en büyük otomobil fabrikası olan tesisin geleceğini güvence altına almak için Nissan'ın son hamlesi. Nissan'ın Avrupa, Asya, Afrika ve Okyanusya başkanı Massimiliano Messina, yatırımın yeni iş yaratmayacağını, ancak yüzde 50 kapasiteyle çalışan tesisteki işlerin "güvence altına alınması ve sürdürülmesi"nin bir parçası olduğunu belirtti.

Kicks, Sunderland'de halihazırda üretilen Qashqai, Juke ve Leaf'in ardından tesiste üretilecek dördüncü Nissan modeli olacak. Araç 70'ten fazla pazarda satılıyor ancak Avrupa'da hiç üretilmedi.

Duyuru, geçen hafta Jaguar Land Rover'ın 4 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamasıyla sarsılan Britanya otomotiv sektörü için bir moral oldu. Otomobil üreticileri son yıllarda ABD tarifeleri, Çinli rakiplerden gelen rekabet ve yüksek sanayi enerji maliyetleri nedeniyle baskı altında.

İşletme Bakanı Jonathan Reynolds, yatırımın ve yeni modelin "Birleşik Krallık'ın üretim uzmanlığına ve otomotiv geleceğine büyük bir güven oyu" olduğunu söyledi.

Ancak Messina'dan bir uyarı da geldi: "Elbette Birleşik Krallık hükümetiyle görüşmeye devam edeceğiz çünkü bunun büyük bir kısmı ZEV [Sıfır Emisyonlu Araçlar] zorunluluğu değişikliğine bağlı."

Hükümet, üreticiler için Birleşik Krallık'ın elektrikli araç satış hedeflerini düşürmeyi tartışıyor. ZEV zorunluluğu kapsamında üreticiler her yıl sattıkları araçların belirli bir yüzdesinin sıfır emisyonlu olmasını sağlıyor; hedef her yıl artarak 2030'a kadar yüzde 80'e ulaşacak. Ancak üreticilerin yoğun lobi baskısının ardından hükümet geçen ay bu oranın on yılın sonunda yüzde 50'ye kadar düşürülmesini değerlendirdiğini, bunun ekim sonuna kadar istişareye açık olduğunu bildirdi.

Hedeflerin gevşetilmemesi halinde Nissan'ın yatırımı yapıp yapmayacağı sorulduğunda Messina, "Her zaman bunun olması ihtimalinin olmamasından daha yüksek olup olmadığını değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi. Şirketin satışların yüzde 50'sinin elektrikli olması yönündeki indirimi desteklediğini ekledi. "Bunun yapılacağını düşünmek istiyorum" dedi. "Bence evet, olacak."

Nissan ayrıca, Birleşik Krallık'ta kendi araçlarını üretmek isteyen Çinli otomobil üreticisi Chery ile üretim paylaşımı için görüşüyor. Amaç, tesisi yeniden tam kapasiteye yaklaştırmak. Messina, haziran ayında duyurulan anlaşmayı tamamlamak için "içeride ve dışarıda" baskı yaptığını söyledi. "Gitmeye hazırız. Sadece Chery'nin hacim ve model gamını netleştirmesini bekliyoruz."

Nissan ayrıca Brüksel nezdinde AB'nin "Avrupa'da Üretilmiş" kuralları için lobi yapıyor. Bu kurallar, sübvansiyonlar ve kamu alımlarından yararlanmak için araçların blok içinde üretilmesini şart koşuyor. Şirket daha önce kuralların mevcut taslak haliyle yürürlüğe girmesi halinde Sunderland'i kapatmak zorunda kalabileceğini söylemişti.

Messina, "Bunun Sunderland ve Birleşik Krallık'ı kapsayacak şekilde bir araya gelmesini sağlamak için ne kadar zaman harcadığımı tahmin edebilirsiniz" dedi. "Bunun başarılacağına dair iyi işaretler var. Sonuç ne olursa olsun, Birleşik Krallık'ın dışarıda bırakılamayacağına güçlü şekilde inanıyoruz."

Motorlu Araç Üreticileri ve Satıcıları Derneği (SMMT) CEO'su Mike Hawes, yatırımın "Nissan Sunderland, desteklediği binlerce yüksek vasıflı iş ve daha geniş yerel tedarik zinciri için büyük bir destek" olduğunu söyledi.

Çarşamba günü McLaren, Birleşik Krallık operasyonlarına yeni bir fabrika, 1000 iş ve ilk SUV'u kapsayan 500 milyon sterlin yatırım yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
SunderlandBritanyaOtomobilSterlinEkonomiNissanSon Dakika

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