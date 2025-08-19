Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

ŞANLIURFA'da taklalar atarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Değim Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi, ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin takla attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
