Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi Türkiye'ye Giriş Yaptı

Otomobil

BU yıl 8'incisi yapılan Pekin- Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne katılan ekipler, 70 klasik araçla Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Yarışmacılara araçlarını Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelin parkına çekip, dinlendi.

Dünyanın farklı ülkelerinden toplam 140 ekibin yarıştığı 8'inci Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi, 18 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'den başladı. Toplam 37 gün sürecek yolculuk, yaklaşık 14 bin 500 kilometrenin ardından 23 Haziran'da Paris'te son bulacak. 8'inci Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'nde yarışan ekipler, dün akşam Türkiye'ye giriş yaptı. Araçlarını gece konakladıkları Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelin parkına çeken yarışmacılar, ilk olarak otomobillerinin bakımlarını yaptıktan sonra odalarına yerleşip dinlendi. Sabahın ilk ışıkları ile yola çıkan yarışmacılar sırasıyla Sivas ve Ankara'da birer gece kaldıktan sonra 15 ve 16 Haziran'da İstanbul'da olacak.

Yarışmaya 78 klasik aracın katıldığını ancak bunlardan en düşüğü 1912 model olanın yandığını ve yedisinin de arızalanarak yarıştan çekildiğini söyleyen Belçika vatandaşı Parcel Peumans, 37 gün süren bu zorlu yolculukta sadece 4 gün dinlenebildiklerini söyledi. 33 gününün araç sürmekle geçtiğini belirten Peumans, "Bunu sadece heyecan için yapıyoruz. 1912 model olan yarışmanın en eski aracı yandı. Ondan sonra en eski araba ise 1929 model bir Bentley. Ben ise 1934 model bir Bentleyin yardımcısı pilotuyum. Türkiye'yi gördüğümüze ve buraya kadar geldiğimize çok mutluyum. Buraya gelene kadar düz alanlar ve çöller gördük. Gürcistan'dan itibaren modern hayatı ve düzenli bir şehir görmek beni mutlu etti. Aracın sahibi olmadığım için fiyatını tam olarak bilmiyorum ama bunların değeri çok yüksek olan araçlar. Tahminime bu arabanın fiyatına Avrupa ülkelerinde kocaman bir ev satın alabilirsin. Sonuçta bu Bentley diye konuştu. Otelin bahçesine park edilen birbirinden ilginç araçlar halkın ilgi odağı oldu. Klasik araçlarla hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, çoğu otomobili hayatlarında ilk kez gördüklerini söyledi.

Haber - Kamera Turgay İPEK ERZURUM,