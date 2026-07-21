Peugeot 208, 2030\'dan Sonra da Yolda

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, ülkemizde de popüler olan 208 modelinin içten yanmalı versiyonlarını 2030'dan sonra da satmaya devam edeceğini duyurdu. Şirket, elektrikli araçlara geçiş yapmaya henüz hazır olmayan büyük bir kitle olduğunu ve onların ihtiyaçlarını karşılamak adına mevcut 208 modelini talep sürdüğü müddetçe bantta tutacaklarını belirtti.

Peugeot CEO'su Alain Favey, yeni nesil tamamen elektrikli e-208'in geleceğini ancak mevcut benzinli ve hibrit seçeneklerin hemen emekliye ayrılmayacağını ifade etti. Şu anki 208 ailesinde hafif hibrit seçeneklerin yanı sıra yeni duyurulan 1.2 litrelik Turbo 100 benzinli motor da yer alıyor. Favey, gelecekte asıl fırtınanın elektrikli tarafta eseceğini kabul etse de içten yanmalı motorların 2030 sonrasında da yollarda olacağından emin. Ayrıca, mevcut 208 modelinin, yeni elektrikli kardeşi e-208 ile görsel uyum yakalaması için kapsamlı bir tasarım güncellemesinden geçmesi bekleniyor.