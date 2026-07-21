Peugeot 208, 2030'dan Sonra da Yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peugeot 208, 2030'dan Sonra da Yolda

Peugeot 208, 2030\'dan Sonra da Yolda
21.07.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peugeot, 208 modelinin içten yanmalı versiyonlarını 2030 sonrası da satışta tutacak.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, ülkemizde de popüler olan 208 modelinin içten yanmalı versiyonlarını 2030'dan sonra da satmaya devam edeceğini duyurdu. Şirket, elektrikli araçlara geçiş yapmaya henüz hazır olmayan büyük bir kitle olduğunu ve onların ihtiyaçlarını karşılamak adına mevcut 208 modelini talep sürdüğü müddetçe bantta tutacaklarını belirtti.

Peugeot CEO'su Alain Favey, yeni nesil tamamen elektrikli e-208'in geleceğini ancak mevcut benzinli ve hibrit seçeneklerin hemen emekliye ayrılmayacağını ifade etti. Şu anki 208 ailesinde hafif hibrit seçeneklerin yanı sıra yeni duyurulan 1.2 litrelik Turbo 100 benzinli motor da yer alıyor. Favey, gelecekte asıl fırtınanın elektrikli tarafta eseceğini kabul etse de içten yanmalı motorların 2030 sonrasında da yollarda olacağından emin. Ayrıca, mevcut 208 modelinin, yeni elektrikli kardeşi e-208 ile görsel uyum yakalaması için kapsamlı bir tasarım güncellemesinden geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Peugeot, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Peugeot 208, 2030'dan Sonra da Yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:25:35. #7.12#
SON DAKİKA: Peugeot 208, 2030'dan Sonra da Yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.