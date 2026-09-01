Renault Kwid'in Güney Amerika versiyonu makyajlandı, Brezilya ile Hindistan arasındaki 3 katı aşan fiyat farkı tartışılıyor
Renault, en küçük hatchback modeli Kwid'i Güney Amerika pazarı için makyajladı ve yeni versiyon görsel yeniliklerle dikkat çekiyor. Ancak asıl gündem, Brezilya ile Hindistan'daki fiyatlar arasında 3 kattan fazla fark oluşması; bu durum otomotiv kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.
Renault, en küçük hatchback modeli Kwid'i Güney Amerika pazarı için makyajladı. Yeni versiyon görsel yeniliklerle dikkat çekiyor.
Ancak esas gündem, Brezilya ve Hindistan'daki fiyatlar arasında 3 kattan fazla fark oluşması. Bu durum otomotiv kamuoyunda tartışma yaratıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Renault Kwid'in Güney Amerika versiyonu makyajlandı, Brezilya ile Hindistan arasındaki 3 katı aşan fiyat farkı tartışılıyor - Son Dakika
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