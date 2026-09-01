Renault Kwid'in Güney Amerika versiyonu makyajlandı, Brezilya ile Hindistan arasındaki 3 katı aşan fiyat farkı tartışılıyor

Renault, en küçük hatchback modeli Kwid'i Güney Amerika pazarı için makyajladı. Yeni versiyon görsel yeniliklerle dikkat çekiyor.

Ancak esas gündem, Brezilya ve Hindistan'daki fiyatlar arasında 3 kattan fazla fark oluşması. Bu durum otomotiv kamuoyunda tartışma yaratıyor.