Rivian CFO\'su İstifa Etti

Rivian'ın finans direktörü (CFO) Claire McDonough, ekim ayının sonunda şirketteki görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu yönetim değişikliği, elektrikli araç üreticisinin yeni modeli R2'nin üretimini hızlandırdığı kritik bir dönemde gerçekleşiyor.

Şirket, bu geçiş sürecini yönetmek için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. McDonough'un ayrılık kararı, Rivian'ın büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.