SANY ve FMT Ankara'da elektrikli ağır ticari araç üretimine başladı - Son Dakika
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SANY ve FMT Ankara'da elektrikli ağır ticari araç üretimine başladı

SANY ve FMT Ankara\'da elektrikli ağır ticari araç üretimine başladı
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Çinli SANY ile Türk ortağı FMT, Ankara'daki 26 bin metrekarelik tesiste elektrikli ağır ticari araç üretimine başladı; ilk 20 araç satışa hazır. İlk aşamada 50 milyon dolarlık yatırımla yıllık 2.000 araç kapasitesine ulaşılırken beş yıllık hedef, 500 milyon dolarlık yatırım ve 30.000 adetlik kapasiteyle Türkiye'nin SANY'nin Avrupa üssü olması.

Çinli iş makinesi üreticisi SANY ve Türk ortağı FMT, Ankara'da elektrikli ağır ticari araç üretimine başladı. 26 bin metrekarelik Entegre Üretim ve Operasyon Merkezi'nde montaj hattından çıkan ilk 20 araç satışa hazır hale getirildi.

İlk aşamada 50 milyon dolarlık yatırımla yıllık 2.000 araç üretim kapasitesine ulaşıldı. Beş yıllık hedefte toplam yatırımın 500 milyon dolara, tesis alanının 1 milyon metrekareye çıkarılması ve yılda 30.000 adetlik kapasiteyle Türkiye'nin, SANY'nin tüm Avrupa pazarına ihracat yapacağı ana üs haline gelmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Otomobil SANY ve FMT Ankara'da elektrikli ağır ticari araç üretimine başladı - Son Dakika

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