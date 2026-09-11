Stellantis, atıl Brampton fabrikası için Roshel ile satış mutabakatı imzaladı - Son Dakika
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Stellantis, atıl Brampton fabrikası için Roshel ile satış mutabakatı imzaladı

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Stellantis, Ontario'nun Brampton kentindeki 2023'ten bu yana atıl durumdaki montaj fabrikasının olası satışı için Kanadalı zırhlı araç üreticisi Roshel ile mutabakat zaptı imzaladı. Bu hamle, Unifor'un fabrikanın geleceği nedeniyle sözleşme görüşmelerini askıya almasının hemen ardından geldi.

TORONTO — Otomobil üreticisi Stellantis, Ontario'nun Brampton kentindeki atıl durumdaki montaj fabrikasının olası satışı için Kanada merkezli zırhlı araç üreticisi Roshel ile mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.

Bu hamle, Stellantis'teki Kanadalı işçileri temsil eden Unifor sendikasının, Brampton fabrikasının geleceği konusunda anlaşmazlık yaşandığını belirterek sözleşme görüşmelerini askıya almasının ardından geldi.

Stellantis sözcüsü LouAnn Gosselin, 2023'ten bu yana atıl durumda olan tesis için birçok seçeneğin değerlendirildiğini ve Roshel'in sürdürülebilir operasyonların yeniden başlatılması için güçlü bir yol oluşturduğuna inanıldığını söyledi.

Unifor, şimdi sonraki adımları aktif olarak değerlendirdiğini ve önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşacağını duyurdu. Otomobil üreticisi ile sendika arasındaki mevcut toplu sözleşmenin 20 Eylül saat 23.59'da sona ermesi bekleniyor.

Görüşmeler, Unifor'un yaz başında Kanada'da Ford Motor Co. ve General Motors ile yeni toplu sözleşmeleri onaylamasının ardından 1 Eylül'de başladı. Bu süreç, sendikanın Detroit Üçlüsü'nün her biriyle yürüttüğü örnek pazarlık kapsamında ilerliyor. The Canadian Press'in bu haberi ilk olarak 11 Eylül 2026'da yayımlandı. Sammy Hudes, The Canadian Press.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ontario, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Stellantis, atıl Brampton fabrikası için Roshel ile satış mutabakatı imzaladı - Son Dakika

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