Subaru 500.000 Aracı Geri Çağırdı

Subaru, yarım milyondan fazla aracı geri çağırdı. NHTSA raporuna göre geri çağırma, Ascent, Forester ve Crosstrek modellerini kapsıyor. Sebebi ise araçlardaki yanlış listelenen Brüt Aks Ağırlık Değeri (GAWR). Bu değer, bir aks sisteminin taşıyabileceği yük miktarını belirtiyor.

Geri çağrılan araçların büyük çoğunluğu 2019-2026 arası Ascent SUV'ler. Listede 384.407 Ascent, 77.504 Forester Hybrid, 49.946 Forester ve 29.380 Crosstrek yer alıyor. Subaru, sahiplerine yeni etiketler gönderecek ve isteyenler ücretsiz olarak bayide taktırabilecek. Şirket, önümüzdeki ay sonunda sahipleri bilgilendirmeyi planlıyor.